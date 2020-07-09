Более 70 дворов отремонтируют в Тольятти к концу ноября

Администрация Тольятти начала поиск подрядчиков на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Подряды разбиты по географическому принципу. Самый большой — на 170,4 млн рублей на работы в Автозаводском районе. Затем идет Центральный район — на 67,4 млн рублей. Самый маленький подряд — Комсомольский район, на 48,3 млн рублей. В Автозаводском районе надо будет выполнить работы на 33 объектах, в Центральном — на 20, в Комсомольском — на 19. Все дворы планируется обновить к 20 ноября, передает НИА «Самара».

Напомним, в Самарской области продолжается строительство моста через реку Волгу в районе села Климовка. Работы ведутся в рамках концессионального соглашения. Четвертый этап проекта представляет собой возведение участка дороги около «Тольяттиазота». Мостовой переход через Волгу будет включать в себя и строительство новой трассы в обход Тольятти протяженностью 99,7 км.