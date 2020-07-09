Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
Общество
СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Наука
Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет
Экономика
В ФАС не увидели риска роста цен на продукты в России
Общество
Появилось видео задержания губернатора Фургала

СК пришел с обысками к членам «Открытой России» и депутату Галяминой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) проводит обыски в квартирах членов организации «Открытая Россия» и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом ТАСС в четверг, 9 июля, сообщил адвокат Анри Цискаришвили.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Я нахожусь у координатора «Открытой России» Ольги Горелик. Там идет обыск, работают сотрудники СК. Насколько я понимаю, по тому же делу идут обыски у шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова, координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, депутата Юлии Галяминой», — сказал Цискаришвили.

Адвокат воздержался от дополнительных комментариев и не предоставил никаких деталей, касающихся проводящихся обысков.

Галямина на своей странице в Facebook написала о том, что ее не было, когда в дом пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. В квартире, по ее словам, находился только сын.

По словам председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, следственные действия могут быть связаны с делом ЮКОСа, которое расследуют с 2003 года, сообщает «Эхо Москвы».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020