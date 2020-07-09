СК пришел с обысками к членам «Открытой России» и депутату Галяминой

Следственный комитет (СК) проводит обыски в квартирах членов организации «Открытая Россия» и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом ТАСС в четверг, 9 июля, сообщил адвокат Анри Цискаришвили.

«Я нахожусь у координатора «Открытой России» Ольги Горелик. Там идет обыск, работают сотрудники СК. Насколько я понимаю, по тому же делу идут обыски у шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова, координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, депутата Юлии Галяминой», — сказал Цискаришвили.

Адвокат воздержался от дополнительных комментариев и не предоставил никаких деталей, касающихся проводящихся обысков.

Галямина на своей странице в Facebook написала о том, что ее не было, когда в дом пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. В квартире, по ее словам, находился только сын.

По словам председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, следственные действия могут быть связаны с делом ЮКОСа, которое расследуют с 2003 года, сообщает «Эхо Москвы».