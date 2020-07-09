В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских

Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе. Об этом сообщает телеканал The Times of India в четверг, 9 июля, со ссылкой на местные власти.

Нароттам Мишра, министр внутренних дел в правительстве штата Мадхья-Прадеш, назвал поимку преступника «большим успехом для полиции», отметив, что это был «жестокий убийца».

Отмечается, что кто-то заметил преступника у входа в храм и оповестил полицию. Ранее власти назвали этого человека самым разыскиваемым преступником и пообещали за информацию о его местонахождении денежное вознаграждение.

Кроме того, в минувшие сутки в результате перестрелки с полицией были убиты два близких помощника Дубея.

Как стало известно 3 июля, восемь сотрудников полиции погибли в результате перестрелки с преступниками в индийском штате Уттар Прадеш. Еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Тогда группа преступников напала на полицейских, которые совершали рейд в одной из деревень в районе Канпур. Всего в операции участвовали более 40 правоохранителей.