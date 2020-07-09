Минкомсвязь создаст единую систему для банков и инвесторов

Минкомсвязь намерена создать единую систему для банков, инвесторов и государства. Для разработки онлайн-платформы понадобится около 5 млрд рублей. Деньги распределят из другого проекта «Цифровой экономики» — «Информационной инфраструктуры». В базу будут поступать сведения из ФНС, Росреестра, Росимущества: это документы и сведения по налогам, пошлиным, финансовые отчетности, разрешения на строительство. Новый механизм позволит обеспечить прозрачность операций, следить за частными инвестициями, контролировать онлайн-сделки, упростить документооборот, кроме того, система облегчит привлечение средств для госпрограмм. Также чиновники хотят привлечь бизнесменов к госпрограммам — заключение сделок в этой системе станет проще и быстрее. Полную версию материала о новом проекте Минкомсвязи читайте на IZ.RU.