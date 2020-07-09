Дефицит бюджета США за июнь приблизился к показателю за весь прошлый год

Дефицит бюджета Соединенных Штатов за прошлый месяц превысил более чем в сотню раз этот показатель, зафиксированный в июне прошлого года. Это следует из доклада бюджетного управления конгресса США, опубликованного 8 июля.

«Дефицит федерального бюджета в июне 2020 года составил $863 млрд по сравнению с дефицитом в $8 млрд в том же месяце прошлого года», — говорится в сообщении.

Кроме того, июньский показатель текущего года оказался почти равен дефициту всего прошлого финансового года ($984 млрд).

Согласно документу, это связано с экономическим спадом на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, а также ответными мерами федерального правительства США.

Также отмечается, что за девять месяцев текущего финансового года, который начался в сентябре 2019-го, дефицит бюджета страны достиг отметки в $2,7 трлн, это на $2 трлн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом объем поступлений в бюджет сократился на 13% по сравнению с этим же периодом прошлого года, а расходы выросли почти на 50%, следует из доклада.

12 июня стало известно, что государственный долг США достиг исторического рекорда и превысил $26 трлн на фоне пандемии коронавируса.

Аналитики также выразили уверенность, что расходы федерального бюджета США в этом году превысят доходы на $4 трлн, что является наибольшим показателем с 1945 года.