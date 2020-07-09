Министр обороны Германии ответила критикам «Северного потока – 2»

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на критику газопровода «Северный поток – 2».

По ее словам, недовольные проектом высказывают в основном три претензии: «рост энергозависимости» от России, отсутствие учета интересов Украины и Польши, а также возможность Москвы потратить доходы от газопровода на оборону.

В первую очередь Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Европа привержена диверсификации энергопоставок, и ее энергетическая независимость никак не пострадает от «Северного потока – 2».

Кроме того, она напомнила, что Берлин уже учел интересы Украины во время переговоров о проекте.

Скептически министр отнеслась и к последней претензии. Крамп-Карренбауэр указала, что ничто не мешает России и сейчас тратить часть доходов на оборону. По ее словам, недовольство «Северным потоком – 2» связано с интересами некоторых стран.

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы», — цитирует ее 8 июля «РИА Новости».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. В настоящее время газопровод завершен на 94%. Его строительство было приостановлено из-за введенных в декабре санкций США. Вашингтон неоднократно выражал недовольство проектом, так как сам планировал поставлять сжиженный природный газ в Европу. В Германии действия США против проекта называли вмешательством в дела ЕС и угрожали ответными санкциями.