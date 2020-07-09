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Взрыв в жилом доме Южно-Сахалинска был устроен намеренно

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Фото: МЧС РФ/65.mchs.gov.ru
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Взрыв кислородного баллона в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске произошел из-за действий мужчины, который поссорился с женой и открыл газ. Об этом 9 июля в Telegram рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, в результате взрыва пострадал только один человек — виновник инцидента. Он был госпитализирован и уже пришел в себя, а также рассказал о случившемся.

«По данным следствия, мужчина днем поссорился с женой <...>. В подвале он хранил несколько принадлежащих ему баллонов с газом, один из которых он открыл», — написал губернатор.

Несколькими часами ранее в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошел взрыв баллона с кислородом. В результате произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и одной из квартир на первом этаже.

Мэр города и губернатор находятся на месте ЧП. Оцениваются ущерб и дальнейшая пригодность квартир пострадавшего подъезда для жилья.

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