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Перуанский Хатико неделю ждет хозяина у больницы

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Фото: Depositphotos
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В Перу пес по кличке Фиру провел неделю возле госпиталя. По мнению медицинских работников, питомец ждет хозяина, который был госпитализирован с коронавирусом. Об этом в среду, 8 июля, сообщило «Федеральное агентство новостей».

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Медучреждение имени Гильермо Альменара Иригойен находится в городе Лима. Врачи сами дали собаке имя и говорят о ней как о преданном питомце с очень добрым сердцем.

«Сейчас прохладно, к счастью, кто-то отдал ему куртку. Это всегда вызывает сочувствие, потому что люди говорят, что пес — лучший друг человека, и это правда, не так ли?» — высказалась сотрудница больницы Джизелла Мондрагон.

Несмотря на большое внимание со стороны неравнодушных граждан, верный метис лабрадора по-прежнему ждет и грустит. Судьба его хозяина пока неизвестна. Сотрудники больницы покупают ему дополнительную одежду и еду. Также есть вероятность, что его могут взять в семью.

В Перу зафиксировано 309 278 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 10 952 оказались смертельными, 200 938 человек выздоровели.

3 июля сообщалось, что американские молекулярные биологи разработали методику, с помощью которой можно точно оценивать биологический возраст собак по количеству определенных меток на их ДНК и сравнивать его с возрастом человека.

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