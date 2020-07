Родители Билли Айлиш хотели отправить дочь на лечение из-за одержимости Бибером

Родители популярной американской певицы Билли Айлиш рассказали о ее нездоровом увлечении канадским артистом Джастином Бибером в детстве и признались, что подумывали отправить дочь на лечение. Об этом мать певицы рассказала в подкасте Билли Айлиш на базе Apple TV me & dad radio, который она ведет вместе с отцом Патриком О’Коннелом.

«Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу… Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли», — цитирует Мэгги О’Коннел «Федеральное агентство новостей».

Сама Билли Айлиш в ответ на такое откровение ответила одним словом: «унизительно». Женщина же напомнила дочери, во время прослушивания трека As Long As You Love Me Айлиш плакала. Та включила песню для своих поклонников и вновь не смогла сдержать слез.

Сейчас Айлиш и Бибер находятся в дружеских отношениях и даже записали совместный кавер на хит певицы Bad Guy.

Билли Айлиш на последней премии «Грэмми» получила награды в четырех номинациях, побив рекорд 1981 года. Победителем в номинации «Продюсер года» стал ее брат Финнеас, который практически в одиночку работал над звучанием ее треков. К 18 годам Айлищ заработала $8 млн.