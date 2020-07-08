В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались 32 человека с подтвержденной пневмонией и положительными тестами на коронавирус, сообщили 8 июля в оперативном штабе.
Всего в столице с начала эпидемии умерли 4059 пациентов с COVID-19.
Всего в России выявлено 700 792 случая коронавируса, скончались более 10 тыс. человек, выздоровели свыше 472 тыс.
Ранее в среду глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что коронавирусная инфекция больше всего сказывается на работе сердца и легких.
Министр посоветовал сразу после выздоровления не приступать к тяжелым физическим нагрузкам.
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