В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 32 человека с подтвержденной пневмонией и положительными тестами на коронавирус, сообщили 8 июля в оперативном штабе.

Всего в столице с начала эпидемии умерли 4059 пациентов с COVID-19.

Всего в России выявлено 700 792 случая коронавируса, скончались более 10 тыс. человек, выздоровели свыше 472 тыс.

Ранее в среду глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что коронавирусная инфекция больше всего сказывается на работе сердца и легких.

Министр посоветовал сразу после выздоровления не приступать к тяжелым физическим нагрузкам.

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