Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»

Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault. Об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что 38-летний спортсмен заменит австралийского пилота Дэниела Риккьярдо, который будет выступать за «Макларен» в 2021 году. Испанский же гонщик в следующем сезоне составит пару пилотов Renault с французом Эстебаном Оконом.

Сам Алонсо, комментируя свое возвращение, заявил, что оно дает ему возможность вновь выступать на высшем уровне.

«Renault — моя семья, мои любимые воспоминания в «Формуле-1» с двумя чемпионскими титулами, но сейчас я смотрю вперед. <…> У меня есть принципы и амбиции в соответствии с нашим командным проектом. Их успехи этой зимой дают веру в достижение целей на сезон-2022, и я поделюсь всем своим гоночным опытом с каждым от инженеров до механиков и моих партнеров по команде. Команда хочет и имеет возможность вернуться на подиум, как и я», — приводит слова гонщика «РИА Новости».

Алонсо покинул «Формулу-1» после завершения сезона-2018, после чего выступал в гонках на выносливость, а также участвовал в «Дакаре» и в североамериканской серии IndyCar. В «Формуле-1» гонщик провел 18 сезонов, 97 раз поднявшись на пьедестал, пишет сайт aif.ru. В составе Renault он выигрывал «Формулу-1» в 2005 и 2006 годах. Также он выступал за «Минарди», «Макларен» и «Феррари». Всего Алонсо провел 17 сезонов в «Королевских гонках», отмечает телеканал «360». Алонсо, помимо этого, является двукратным победителем марафона «24 часа Ле-Мана», пишет RT.

Ранее ряд гонщиков заявили об отказе вставать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. Среди них — пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер, а также российский пилот Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.

В последние несколько недель по всему миру вспыхивают антирасистские акции протеста. Причиной стало убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в США. Тысячи людей выступили против расовой дискриминации, а лозунгом движения стала фраза «Жизни черных важны» (Black lives matter).