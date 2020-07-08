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Мощный поток воды после ливня едва не унес женщину в центре Геленджика

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Фото: соцсети
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Город Геленджик Краснодарского края оказался затоплен после ливня. Об этом сообщил РЕН ТВ в среду, 8 июля.

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На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как несколько человек пытаются спасти женщину, которую сносит мощным потоком воды прямо на проезжей части. Некоторые пускались по улицам вплавь, пишет сайт kp.ru. При этом ливневая канализация не справлялась с обилием воды.

Мощный ливень обрушились на город 8 июля. Как отмечает телеканал «Звезда», по всему региону бушуют смерчи и льют дожди. В Геленджике оказалась затоплена набережная и многие улицы в центре города. Потоки воды сбивали людей с ног, но спустя пару часов туристы уже смогли продолжить свой отдых.

По данным телеканала «360», дождь шел меньше часа, но за это время выпала половина месячной нормы осадков. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что на улицах было 25,5 мм воды. На ликвидацию последствий отправили 35 коммунальщиков и шесть единиц техники.

Примечательно, что аналогичные проблемы наблюдаются в Геленджике практически каждый год, поскольку он располагается в зоне, где часто идут сильные летние ливни.

Ранее 8 июля сообщалось, что смерчи обрушились на черноморское и азовское побережья Краснодарского края. Пользователи соцсетей в Геленджике поделились видео и фотографиями этого явления.

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