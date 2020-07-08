Смерчи обрушились на побережья Черного и Азовского морей

Смерчи обрушились на черноморское и азовское побережья Краснодарского края. Пользователи соцсетей в Геленджике поделились видео и фотографиями этого явления.

Воздушная воронка быстро пронеслась за пределами бухты, после чего начался сильный дождь, сообщает телеканал «360».

Смерч, выходящий из облаков, доставал почти до поверхности моря.

Также он пролетел над городскими постройками, показали пользователи Instagram.

На побережье Азовского моря в станице Голубицкой туристы тоже наблюдали гигантскую воронку.

Это явление появляется из-за антициклона, который принесет в регион понижение температуры.

«В эти дни, 8 и 9 июля, в Краснодарском крае и Адыгее ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер может достигать 15–20 м/с, а на черноморском побережье — 22», — цитирует сообщение Гидрометцентра сайт kp.ru.

Сообщений о разрушениях или пострадавших нет, передает телеканал «Звезда».

6 июля заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что чередование аномальной жары и сильных дождей в столичном регионе может привести к учащению такого явления, как смерчи. По его словам, погода в Москве и Подмосковье стала значительно жарче, поэтому такие явления, которые раньше встречались очень редко, например торнадо, могут стать достаточно регулярными.