Минэкономразвития назвало причины роста цен на промтовары

Умеренный рост цен на промтовары, отмеченный в июне текущего года, связан с восстановлением потребительского спроса в период снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в обзоре «Картина инфляции за июнь 2020 года», подготовленном Министерством экономического развития России.

«Восстановление потребительского спроса в условиях снятия карантинных ограничений вызвало естественный, но умеренный рост цен в непродовольственном сегменте. Кроме того, сыграл роль статистический эффект низкой базы июня прошлого года, когда темпы роста потребительских цен заметно снизились из-за аномальной для июня дефляции в сегменте плодоовощной продукции», — приводит 8 июля выдержку из обзора ТАСС.

28 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на сохранение инфляции на уровне 4%, а также уверенность в том, что стране по силам справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 10 июня сообщила, что российской экономике понадобится для восстановления несколько кварталов, а динамика инфляции позволяет регулятору продолжать смягчение денежно-кредитной политики.