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Жители Ижевска выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

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Дополнительные варианты мест для установки стелы «Город трудовой доблести» предложили на заседании комиссии содействия охране памятников, переименованию улиц и остановочных пунктов Ижевска. Памятник может появиться в столице Удмуртии уже до конца осени 2020 года.

«Наиболее подходящее место — площадь у монумента «Дружба народов». Есть даже условное название — площадь Трудовой Доблести. Следом за этим вариантом идет сквер Победы — около Вечного огня. Опрос среди горожан пройдет с 13 по 20 июля, чтобы окончательно определиться с местом. В это время подготовим конкурсную документацию по созданию эскиза стелы, а затем объявим конкурс среди архитекторов», — рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Как передает ИА «Сусанин», к концу августа появится понимание, где появится памятник и как он будет выглядеть.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 20 городам страны звания «Город трудовой доблести». В список вошли Екатеринбург, Боровичи, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль. Их жители в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

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