Глава Саяногорска задержан пьяным за рулем

В Хакасии мэра Саяногорска Михаила Валова задержали за рулём в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование в больнице подтвердило наличие алкоголя в крови чиновника. Мэр отказался пройти тест на месте задержания. Освидетельствование показало у мэра наличие 91-й сотой миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха при допустимой норме в 16 сотых миллиграмма на литр. Результат чиновника превысил её почти в шесть раз. Валов намерен оспорить результаты больничной экспертизы в мировом суде 17 июля. Мэр не считает себя виновным, поскольку он принимал определённые лекарства до того, как сесть за руль. Мэр объяснился перед своими избирателями — жителями Саяногорска через Facebook. В сообщении чиновник попросил не обсуждать его личную жизнь. Валов уже попадался на вождении в нетрезвом виде 8 лет назад. В 2012 году он, будучи еще директором медиахолдинга, устроил ДТП на трассе Абакан–Саяногорск. Пострадали люди, но Валов с места происшествия скрылся.