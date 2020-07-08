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Четверо подозреваемых в терроризме арестованы в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Республике Крым арестованы четверо подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир». Об этом в среду, 8 июля, сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

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Срок ареста троих фигурантов — до 2 сентября, еще одного — до 1 сентября текущего года.

По версии следствия, арестованные проводили скрытую антироссийскую и антиконституционную пропаганду среди населения региона, склоняя жителей к участию в деятельности запрещенной организации, а также воздействуя на их религиозные чувства.

Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

О задержании участников «Хизб ут-Тахрир» сообщалось 7 июля.

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