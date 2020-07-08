Гутерриш заявил об усилиях ООН в создании демилитаризованной зоны в Ливии

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) прилагает усилия для создания демилитаризованной зоны в стране, заявил в среду, 8 июля, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ходе заседания СБ ООН, трансляция которого ведется на сайте организации.

По его словам,в конфликте в Ливии должны быть использованы все возможности для выхода из политического тупика.

«МООНПЛ предпринимает усилия по деэскалации, включая создание возможной демилитаризованной зоны, с тем чтобы достичь согласованного решения и сохранить жизни», — сказал генсек.

Гутерриш добавил, что ранее в ходе переговоров с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии Халифом Хафтаром призвал обоих к прекращению огня в регионе и продвижению политического процесса.

23 июня глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей, и сравнил военный конфликт в стране с качелями. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в Ливии, разделяют его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

В январе 2020 года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.