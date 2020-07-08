Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Четверо подозреваемых в терроризме арестованы в Крыму
Мир
Премьер Чехии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией
Мир
Красный Крест сообщил о двух случаях чумы в китайское провинции
Мир
Помпео заявил о нежелании США финансировать ВОЗ до выхода из организации
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

Гутерриш заявил об усилиях ООН в создании демилитаризованной зоны в Ливии

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) прилагает усилия для создания демилитаризованной зоны в стране, заявил в среду, 8 июля, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ходе заседания СБ ООН, трансляция которого ведется на сайте организации.

Шпионские страсти: что не поделили союзники по НАТО в Ливии
Обострение отношений Франции и Турции вышло на новый уровень

По его словам,в конфликте в Ливии должны быть использованы все возможности для выхода из политического тупика.

«МООНПЛ предпринимает усилия по деэскалации, включая создание возможной демилитаризованной зоны, с тем чтобы достичь согласованного решения и сохранить жизни», — сказал генсек.

Гутерриш добавил, что ранее в ходе переговоров с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии Халифом Хафтаром призвал обоих к прекращению огня в регионе и продвижению политического процесса.

23 июня глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей, и сравнил военный конфликт в стране с качелями. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в Ливии, разделяют его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

В январе 2020 года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020