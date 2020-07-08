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В Крыму пресекли деятельность незаконно добывавшей икру группы

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Правоохранительные органы пресекли в Крыму деятельность группы, промышлявшей незаконной добычей рыб осетровых пород и сбытом черной икры. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Раздольненского района. Он подозревается в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенной группой лиц (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый организовал незаконную добычу осетра из Черного моря, а также сбыт икры этого вида рыбы.

«В настоящее время правоохранительными органами зафиксировано несколько эпизодов сбыта продукции. Преступная деятельность группы была пресечена сегодня в ходе совместной спецроперации сотрудников отдела госзащиты и службы собственной безопасности МВД по Республике Крым, Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — добавили в СК.

В декабре 2019 года жителю Хабаровского края признали виновным в контрабанде черной икры. Во время обысков у участников ОПГ нашли 400 кг черной икры и 900 кг рыбы. Обвиняемый получил 3,5 года условно и должен выплатить штраф в 150 тыс. рублей.

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