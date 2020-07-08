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Центр русских семейных традиций открыли в Башкирии

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В Башкирии в Учалинском районе в селе Вознесенка открылся центр русских семейных традиций. Он посвящен святым Петру и Февронии Муромским, православным покровителям брака. Церемонию открытия провели в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и считается днем памяти этих святых.

Центр расположен на территории сельской библиотеки. Инициаторами его появления являются глава Центральной районной библиотеки Лариса Сулейманова и заведующая Вознесенской сельской библиотекой Марина Абрамова.

Один из залов библиотеки превратили в настоящую «русскую избу», в красном углу которой разместился иконостас. Здесь же можно увидеть самовар, утюг на углях, лапти, керосиновые лампы, старинные книги.

По словам Сулеймановой, которые приводит ИА «Башинформ», цель работы этого центра — знакомство с традициями и обычаями русского народа, воспитание подрастающего поколения на примере устоев русской семьи. Планируется проведение экскурсий, мастер-классов и участие в проектной деятельности.

Так, уже сегодня, 8 июля, для первых посетителей центра организовали мастер-классы по изготовлению куклы-оберега и ромашки — символа Дня семьи, любви и верности. Гости побывали на экскурсии в Свято-Вознесенский храм и к памятнику Александру II.

7 июля сообщалось, что в Татарстане создали комиссию по вопросам сохранения и развития национального языка.

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