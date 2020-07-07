Комитет по вопросам сохранения национального языка создан в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка. Структуру возглавил заместитель председателя Госсовета республики Марат Ахметов.

В задачи комиссии включены определение проблемных вопросов в сохранении и развитии языка, ознакомление с лучшими практиками обучения языку и их распространение, а также координация деятельности органов исполнительной власти республики и других структур. Об этом пишет InKazan.ru.

В состав комиссии вошли 35 человек.

Ранее сообщалось, что специальный портал по изучению удмуртского языка и литературы будет создан в Удмуртии в 2021 году. Также на ресурсе будут проводиться олимпиады и конкурсы.