Российская фигуристка Сотскова объявила о завершении карьеры

Серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18 российская фигуристка Мария Сотскова в среду, 8 июля, написала в своем Instagram о завершении спортивной карьеры.

«После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть <...>. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры», — отметила спортсменка.

По ее словам, появились факторы, которые не позволили продолжать дальнейшую борьбу, несмотря на желание. Кроме этого, после тяжелых эмоциональных переживаний у нее начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели ее к решению о завершении карьеры.

Сотскова также отметила, что ей посчастливилось работать с большой и дружной командой, а родители всегда поддерживали ее, переживали каждое падение и радовались каждой победе.

«Невозможно повернуть время вспять. В одном послании не уместить всего того, что мне важно сказать. Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь», — заключила фигуристка.

2 марта российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. По словам 23-летней спортсменки, она продолжит выступать, но уже не на профессиональной арене. Она отметила, что участвовать в соревнованиях ей не позволяет здоровье.