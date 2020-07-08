Пожар в ТЦ в Татарстане начался в щитовой

Пожар в ТРЦ «Панорама» в Альметьевске (Татарстан), по предварительным данным, начался в электрощитовой, а потом распространился на фасад снаружи. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в среду, 8 июля.

Сначала загорелась щитовая в магазине одежды, расположенном на третьем этаже здания. По кабелю огонь перешел на фасад, и начал гореть утеплитель под плиткой, говорится в сообщении. При этом железобетонные конструкции не пострадали.

В тушении пожара участвовали 90 человек и 26 единиц техники.

Сообщение о задымлении в торговом центре поступило в 15:05, через десять минут пожар локализовали, в 15:38 он был потушен. Погибших и пострадавших нет.