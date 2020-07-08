В Ставрополье загорелся завод минеральных вод

В Предгорном районе Ставропольского края загорелись склады на территории завода минеральных вод «Октябрь А». Об этом 8 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение двух складов, по предварительной информации, на общей площади 2850 кв. м», — рассказали агентству.

По данным МЧС, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Сведения о погибших и пострадавших не поступали. К тушению пожара привлекаются 43 человека и 16 единиц техники.

Угрозы распространения огня нет, есть угроза обрушения кровли.

Ранее в среду стало известно, что пожар на пшеничном поле в Волгоградской области перекинулся на 10 частных домов.

Местные фермеры сами на тракторах опахивали село, чтобы защитить его от огня. Всего в населенном пункте 50 домов с населением 84 человека, пострадавших нет, население эвакуировано.