Прямой эфир

В Ставрополье загорелся завод минеральных вод

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Предгорном районе Ставропольского края загорелись склады на территории завода минеральных вод «Октябрь А». Об этом 8 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение двух складов, по предварительной информации, на общей площади 2850 кв. м», — рассказали агентству.

По данным МЧС, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Сведения о погибших и пострадавших не поступали. К тушению пожара привлекаются 43 человека и 16 единиц техники.

Угрозы распространения огня нет, есть угроза обрушения кровли.

Ранее в среду стало известно, что пожар на пшеничном поле в Волгоградской области перекинулся на 10 частных домов.

Местные фермеры сами на тракторах опахивали село, чтобы защитить его от огня. Всего в населенном пункте 50 домов с населением 84 человека, пострадавших нет, население эвакуировано.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020