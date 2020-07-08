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Пожар на пшеничном поле в Волгоградской области перекинулся на частные дома

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Фото: соцсети
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Пожар на пшеничном поле в Волгоградской области перекинулся на 10 частных домов. Об этом сообщили в МЧС в среду, 8 июля.

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«Произошел переход ландшафтного пожара на 10 частных жилых домов. Всего в населенном пункте 50 домов с населением 84 человека, пострадавших нет, население эвакуировано», — рассказал собеседник ТАСС.

Как пишет портал V1.RU, в 13:01 по местному времени в МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о возгорании в Михайловском районе.

Уточняется, что загорелось поле пшеницы. Местные фермеры сами на тракторах опахивали село, чтобы защитить его от огня.

По данным информагентства «Высота 102», причина и обстоятельства пожара устанавливаются. К тушению привлечено восемь единиц техники 34 человека.

В апреле в Сасовском районе Рязанской области произошел крупный пожар. В итоге огонь уничтожил четыре дачи и 20 построек в дачном поселке Станкостроитель.

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