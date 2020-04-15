Крупный пожар уничтожил четыре дачи и 20 построек в Рязанской области

В Сасовском районе Рязанской области произошел крупный пожар. Огонь уничтожил четыре дачи и 20 построек в дачном поселке Станкостроитель.

Как сообщает РИА «7инфо» со ссылкой на сайт издательства «Пресса», пожар возник 14 апреля в 14:30. В тушении были задействованы 25 человек и восемь пожарных машин.

Известно, что в одной из дач взорвался газовый баллон. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Председатель дачного товарищества называет виновником произошедшего 76-летнего пенсионера. По ее словам, он жег в мусорном бачке мусор, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на постройки.

9 апреля в Волгоградской области произошел пожар в бане в поселке Колхозная Ахтуба. Погиб мужчина 1995 года рождения.