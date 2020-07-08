Московские театры откроют 1 августа

Московские театры откроются 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества. Об этом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой заявил ТАСС 8 июля.

«У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей», — сказал Швыдкой.

Ранее 8 июля сообщалось о возможном открытии с 1 августа столичных кинотеатров. Возобновление работы киносетей в регионах страны будет зависеть от эпидемиологической обстановки в них.

Московские театры были закрыты с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Москва остается лидером среди субъектов РФ по новым случаям заболевания: за последние сутки в столице выявлен 621 случай заболевания COVID-19, всего — 226 795.