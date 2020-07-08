Советник президента России допустил открытие кинотеатров в Москве с 1 августа

Кинотеатры Москвы с 1 августа смогут постепенно возобновить свою работу. Об этом в среду, 8 июля, заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

«В каких-то регионах будут приниматься решения об открытии кинотеатров с 15 июля, где-то — с 1 августа. Есть вероятность, что Москва может с 1 августа разрешить постепенное открытие. Киносети должны быть к этому готовы», — сказал Толстой в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что начало работы кинотеатров в каждом регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В сельской местности небольшие кинозалы, по его словам, уже открылись.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин на прошлой неделе — по итогам совещания представителей отрасли с Минкультуры России — тоже в качестве возможной даты открытия кинотеатров в столице назвал 1 августа.

В конце июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что открытия кинотеатров в России следует ожидать 15 июля.

Кроме того, министр культуры России Ольга Любимова рассказала 25 июня, что во все субъекты были направлены рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению киносъемочной деятельности и работы кинотеатров.

С 23 июня в Москве вступил в силу очередной этап смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, к работе в обычном режиме вернулись детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты и рестораны.