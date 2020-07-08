В России предложили ввести цифровую маркировку игрушек

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев направил главам Минпромторга и Минздрава предложение ввести обязательную национальную цифровую маркировку детских игрушек. Документ в среду, 8 июля, оказался в распоряжении «Известий».

В письме со ссылкой на исследование Института развития правового общества сообщается о росте оборота контрафактных игрушек в России, который достиг 30 млрд рублей. Отмечается также, что качество игрушек сегодня оставляет желать лучшего — в них можно обнаружить свинец, фенол, формальдегиды, ртуть и прочие опасные вещества.

Инициативу поддерживают в большинстве фракций.

«Профильное сообщество подтверждает выводы экспертов о достижении «трехлетнего максимума» в сегменте и подчеркивает всплеск производства и реализации неоригинального ассортимента», — говорится в документе.

Кроме того, 58% покупателей не могут отличить «реплики» от продукции настоящего бренда, а именно эти товары и несут основную угрозу здоровью, подчеркнул Зубарев.

«Я много передвигаюсь по России и вижу, как полки магазинов завалены детскими мягкими игрушками. Из чего они сделаны, насколько безопасны, как их едкие цвета действуют на психику детей — непонятно. В советское время это всё было учтено. Поэтому считаю, что всё надо маркировать и возвращаться к ГОСТам, как это было в СССР», — сказал глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока коммунист Николай Харитонов.

В качестве эксперимента Единая система национальной маркировки товаров в России была запущена в 2018 году. С 1 июля 2020-го она стала обязательной для табачной продукции, обуви, некоторых категорий товаров легкой промышленности. В 2019 году эта участь уже постигла духи, туалетную воду, автомобильные шины и покрышки, фотокамеры. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В 2024 году система маркировки должна заработать в полную силу.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 9 июля.