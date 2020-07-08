Температурный рекорд середины XX века побит в Липецке

Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в Липецке. Воздух прогрелся до +34,9 градуса.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прежний рекорд для 7 июля был установлен в 1954 году. Тогда столбики термометров показали +34.7 градуса. Об этом пишет GOROD48.

Превышение максимальных температур также отмечалось почти во всех районах Липецкой области. Наиболее жаркая погода установилась в селе Конь-Колодезь в Хлевенском районе. Там воздух прогрелся почти до +38 градусов. Самая низкая дневная температура оказалась в поселке Лев-Толстой, где столбики термометров показали +33,8 градуса.

Ранее сообщалось, что новый температурный рекорд был установлен в Симферополе 6 июля. Воздух прогрелся до +36,4 градуса.