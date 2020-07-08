Прямой эфир

Температурный рекорд середины XX века побит в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в Липецке. Воздух прогрелся до +34,9 градуса.

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прежний рекорд для 7 июля был установлен в 1954 году. Тогда столбики термометров показали +34.7 градуса. Об этом пишет GOROD48.

Превышение максимальных температур также отмечалось почти во всех районах Липецкой области. Наиболее жаркая погода установилась в селе Конь-Колодезь в Хлевенском районе. Там воздух прогрелся почти до +38 градусов. Самая низкая дневная температура оказалась в поселке Лев-Толстой, где столбики термометров показали +33,8 градуса.

Ранее сообщалось, что новый температурный рекорд был установлен в Симферополе 6 июля. Воздух прогрелся до +36,4 градуса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020