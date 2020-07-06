Новый температурный рекорд установлен в Симферополе

Погода в Симферополе в выходные побила рекорд по жаре. Воздух в городе прогрелся до +36,4 градуса.

Аномальная жара была зафиксирована синоптиками 4 июля. По данным специалистов, прежний погодный рекорд для этой даты был установлен в 1996 году. Тогда воздух прогрелся до +35,3 градуса. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Об аномальной жаре жителей и гостей Крыма предупреждали в МЧС. Согласно прогнозам среднесуточная температура будет выше климатической нормы на семь градусов до 8 июля. Максимальные значения температуры могут достигать +38 градусов.

Спасатели рекомендуют гражданам сократить время пребывания на солнце и употреблять больше жидкости. На полуострове запрещено разведение костров.