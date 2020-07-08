В Госдуме предложили сделать все больничные электронными

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил перейти к системе автоматической выдачи электронных больничных листов. Об этом он заявил в среду, 8 июля.

По словам депутата, у него вызывает вопросы положение, согласно которому электронные больничные выдаются только по запросу пациента. Он считает более правильным вариантом, когда по желанию будут выдаваться бумажные листы нетрудоспособности, а не наоборот, передает ТАСС.

Ранее 8 июля правительство России утвердило алгоритм оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. В нем прописана в том числе возможность выдачи больничных листов и рецептов в электронном виде с согласия пациента.

В кабмине отметили, что алгоритм оказания медпомощи, описанный в постановлении, уже доказал свою эффективность. Таким образом, утверждение данных правил на федеральном уровне позволит оперативно реагировать на возникновение новых угроз.