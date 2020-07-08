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Судью матча РПЛ «Ростов»-«Уфа» отстранили из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Резервный арбитр в матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между «Ростовом» и «Уфой» Артем Чистяков заменен. На его место назначен Владимир Сельдяков. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) в среду, 8 июля.

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Причиной отстранения Чистякова от судейства стал положительный результат его теста на коронавирус.

«Полный состав судейской бригады на матч выглядит следующим образом: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Алексей Тюмин», — уточнили в РФС.

Встреча команд в этот же день пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало назначено на 20:30.

Чемпионат возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона–2019/20 запланирован на 25 июля.

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