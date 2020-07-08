Фестиваль исторической реконструкции перенесли на 2021 год в Заполярье

Фестиваль исторической реконструкции «Гандвик», который должен был состояться в конце июня, перенесли на 2021 год. Это связано с продолжающимися ограничениями по коронавирусу.

На фестиваль в Кандалакшский район должны были приехать туристы из Москвы, Петербурга, Карелии, Коми, Воронежа и Фарерских островов. Несмотря на решение об отмене мероприятия, в Мурманску область всё же прибыли ладьи «Варыш» из Сыктывкара и «Иван Рокаччу» из Пиндуши.

Как заявил директор по развитию туристического центра «Хибины для Вас» Сергей Панфилов, «Гандвиг» должен помочь региону в развитии событийного туризма и привлечению туристов в течение года. Сейчас турпоток сформирован неравномерно: пик наблюдается зимой, когда в Заполярье приезжают сноубордисты, лыжники и охотники за северным сиянием, а летом происходит спад.

Фестиваль должен быть интересен людям разного возраста: дети могут изучать владение мечом, старинные танцы или древние ремесла, а взрослые посмотрят бои викингов или прогуляются по торжищу.

В туристическом центре прогнозируют, что в 2021 году турпоток в Мурманскую область вырастет. Там отмечают, что путешественники, которые ранее ездили в страны Северной Европы, теперь заинтересовались Русским Севером, пишет ИА «Би-порт».

8 июля сообщалось о намерении властей Мурманской области развивать в регионе промышленный туризм. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписано с Агентством стратегических инициатив.