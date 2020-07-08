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Промышленный туризм будут развивать в Мурманской области

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Правительство Мурманской области вместе с Агентством стратегических инициатив будут развивать промышленный туризм в регионе. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении было подписано вице-губернатором Дмитрием Филипповым и заместителем генерального директора АСИ Ольгой Захаровой во вторник, 7 июля.

По договору обе стороны будут прорабатывать перспективы создания новых региональных и межрегиональных туристических маршрутов, которые будут включать в себя производственные экскурсии по промышленным объектам Заполярья.Об этом сообщает ИА «Би-порт». Затем продвижением туризма займутся уже местные туроператоры и предприятия, первыми из которых могут стать «ФосАгро», «НорНикель», Кольская АЭС, «Еврохим» и «Олкон».

Ранее поселок Умба в Мурманской области признали одним из самых необычных направлений для краткосрочных поездок. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав брони жилья в России на первые два месяца 2020 года. Помимо Умбы, в топ-5 самых причудливых направлений вошли Сургут в ХМАО, Аскат в Горном Алтае, челябинский Кыштым и Лисий Нос на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.

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