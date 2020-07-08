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Путин обсудил с лидером Палестины урегулирование на Ближнем Востоке

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом, сообщает в среду, 8 июля, пресс-служба Кремля.

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Переговоры состоялись по инициативе палестинской стороны, лидеры обсудили проблематику мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Путин подтвердил принципиальную позицию России в поддержку справедливого и долгосрочного решения конфликта в соответствии с действующей международно-правовой базой, а также подчеркнул особую важность укрепления межпалестинского единства.

Кроме этого, стороны обсудили российско-палестинское сотрудничество с учетом договоренностей, достигнутых на встрече в Вифлееме в январе текущего года.

Также они договорились о продолжении взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Путин и Аббас встречались в Вифлееме 23 января. В Кремле сообщали, что стороны обсуждали политическое и финансовое взаимодействие, а также поддержку, которую Россия оказывает Палестине в сфере безопасности и культуры.

«Мы поддерживаем отношения в самых разных областях <...> Мы готовы наращивать это взаимодействие. Это касается экономики, гуманитарных связей. Это касается, конечно, вопросов, связанных с арабо-израильским урегулированием», — отмечал тогда Путин.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина претендует на восточную часть города.

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