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Волго-Каспийский канал углубят в Астраханской области

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В 2020 году со дна Волго-Каспийского канала в Астраханской области планируют поднять почти 4 млн кубометров грунта. Работы продлятся до конца осени.

В распоряжении специалистов имеется четыре земснаряда высокого класса. Спецтехника способна поднять со дна около 500 кубометров ила за час. Об этом пишет «Астрахань-24».

Общая протяженность участка дноуглубительных работ составляет около 40 км. Некоторые участки канала приходится зачищать каждый год, чтобы суда могли беспрепятственно пройти по воде и не сесть на мель. Кроме того, земснаряды периодически поднимают рыболовные снасти, сети и проволоки.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области до 2023 года проведут капитальные работы по углублению рек. Это позволит защитить населенные пункты от селя.

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