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Путин и Си Цзиньпин обсудили экономическое взаимодействие России и Китая
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Путин и Си Цзиньпин обсудили экономическое взаимодействие России и Китая

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Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков
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Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили экономическое взаимодействие двух стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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«Подчеркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества», — рассказали в Кремле.

Также стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшей координации усилий Москвы и Пекина по линиям Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Ранее в среду стало известно, что Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным выразил готовность Китая к сотрудничеству с Россией в сфере разработки вакцин от коронавирусной инфекции.

По его мнению, Пекин и Москва помогают друг другу в самый трудный момент эпидемии, придавая стратегический оттенок российско-китайским отношениям в новую эпоху.

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