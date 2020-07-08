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В КНР заявили о готовности работать с Россией над вакциной от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Китай готов сотрудничать с Россией в сфере разработки вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду, 8 июля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Обе стороны должны использовать возможности научных и технологических инноваций, укреплять сотрудничество в области высоких технологий, исследований и разработок в сфере вакцин и лекарств, а также в биобезопасности, с тем чтобы поднять китайско-российские отношения на более высокий уровень», — приводит агентство «Синьхуа» слова Си Цзиньпина.

По его мнению, Китай и Россия помогают друг другу в самый трудный момент эпидемии, придавая стратегический оттенок российско-китайским отношениям в новую эпоху.

Он подчеркнул, что Китай готов взаимодействовать с Россией и в рамках Организации Объединенных Наций, чтобы «совместно защищать международную справедливость».

Кроме того, в ходе этих переговоров Си Цзиньпин отметил, что в условиях стремительно меняющейся международной обстановки Россия и Китай должны сохранять стратегическое партнерство и сотрудничество.

В начале июня заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй тоже рассказал о том, что Китай планирует сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины от коронавируса.

Тогда же глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая о разработке прививок от коронавируса, заявила, что единой вакцины не будет.

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