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Председатель КНР провел переговоры с Путиным

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер отметил успешное проведение в Москве Парада Победы в конце июня. Кроме того, он поздравил Путина с проведением голосования о внесении поправок в Конституцию, подчеркнув, что результаты говорят о поддержке российским народом правительства.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что в условиях стремительно меняющейся международной обстановки Россия и Китай должны сохранять стратегическое партнерство и сотрудничество. Также он заявил, что страны помогли друг другу в самые острые моменты пандемии коронавируса и это стало новой эрой двусторонних отношений.

На сайте Кремля на момент публикации новости информации о разговоре глав государств не было.

Предыдущие переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли 8 мая. Лидеры обменялись поздравлениями с Днем Победы, а также договорились противостоять политизации борьбы с коронавирусом. Также при обсуждении проблематики борьбы с COVID-19 стороны высоко оценили сотрудничество двух стран, с самого начала эпидемии оказывающих друг другу поддержку.

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