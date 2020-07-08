Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Кабмин Украины прекратил действие меморандума с Россией о борьбе с терроризмом. Соответствующее решение было принято на правительственном заседании в среду, 8 июля.

Прекращение действия соглашения, по мнению украинской стороны, позволит иметь «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ», пишет «Газета.ру».

Как сообщает «РИА Новости», меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом стороны подписали в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продевается каждый год, если «ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие».

Накануне Украина в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня рассказал о том, что Киев проводит ревизию двусторонних соглашений с Москвой и собирается продолжить разрыв таких документов.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что позитивной динамики в развитии диалога России с Украиной нет.