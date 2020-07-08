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Четыре человека погибли при стрельбе в США

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Фото: WABC
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Четыре человека стали жертвами стрельбы в Патерсоне (штат Нью-Джерси, США). Еще трое получили ранения.

Все погибшие скончались в больнице, сообщает телеканал WABC.

Стрельба произошла поздно вечером 7 июля (утро 8 июля мск). Стрелок скрылся с места происшествия на черной машине. Его пока не задержали. По версии следствия, инцидент стал результатом столкновения между конкурирующими бандами.

С начала этого года в Паттерсоне произошло 43 случая стрельбы, сообщает телеканал. В них погибли в общей сложности 11 человек и получили ранения 56.

7 июля неизвестный открыл стрельбу на военно-морской базе в Калифорнии. Ранение получил один человек.

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