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Свидетель рассказал о встрече с историком Соколовым после убийства аспирантки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Военный историк Олег Вербовой, выступающий в качестве свидетеля на заседании суда по делу об аспирантке Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, рассказал, что гостил у обвиняемого в преступлении историка Олега Соколова дома на следующий день после происшествия. Об этом сообщает «Интерфакс» 8 июля.

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Вечером 8 ноября 2019 года, на следующий день после убийства аспирантки Ещенко, Вербовой и его ученик, военнослужащий Константин Кононенко, встречались дома у Соколова. По словам Вербового, о встрече знакомые договорились заранее, а об убийстве узнали только из сообщений СМИ.

«Вид у Соколова был усталый. Остальное всё было как обычно. Олег Валерьевич не был в состоянии алкогольного опьянения... Был спокойный, корректный», — цитирует агентство Вербового.

Свидетель рассказал, что вечер прошел спокойно, общались на «наполеоновские» темы: эпоха, сражения, оружие. Соколов был известен как крупный специалист по эпохе Наполеона и основатель реконструкторского движения в России. Вербовой отметил, что Соколов выпивал меньше гостей.

Вербовой добавил, что ранее встречал Ещенко в квартире Соколова. По его словам, девушка вела себя с ученым агрессивно и командовала им. Вечером 8 ноября гости аспирантку не видели.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 7 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку. 27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.

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