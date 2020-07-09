Банк консервов: как сохранить деревянные храмы Севера

На Русском Севере еще можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. Однако сотни строений находятся в критическом состоянии, и если в ближайшее время никто не обратит на них внимания, они исчезнут навсегда. Проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» ставит своей целью сохранить памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской областях, республиках Карелии и Коми. С чем работают волонтеры — в фотогалерее «Известий»