Банк консервов: как сохранить деревянные храмы Севера

На Русском Севере еще можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. Однако сотни строений находятся в критическом состоянии, и если в ближайшее время никто не обратит на них внимания, они исчезнут навсегда. Проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» ставит своей целью сохранить памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской областях, республиках Карелии и Коми. С чем работают волонтеры — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
На севере Вологодской, Архангельской областей и в Карелии насчитывается более 1800 деревянных храмов, которые находятся в аварийном состоянии
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Фото: Андрей Зима
Экспедиции к строениям, которые еще можно сохранить, проводятся в летнее время. В осенне-зимний период практически все работы прекращаются
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Фото: Андрей Зима
Энтузиасты говорят, что для проведения противоаварийных работ достаточно незначительных средств — 100–150 тыс. рублей
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Фото: Андрей Зима
Усилия волонтеров позволяют строению протянуть еще какое-то время и не исчезнуть полностью
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Фото: Андрей Зима
Для транспортировки материалов, необходимых для консервационных работ, создаются отдельные волонтерские группы
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Фото: Андрей Зима
Иногда с перевозкой помогают местные жители
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Фото: Андрей Зима
Работать на Север все приезжают за свой счет, потратив собственный отпуск
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Фото: Андрей Зима
Местные природные красоты часто превосходят все ожидания
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Фото: Андрей Зима
Комары, бытовая неустроенность никого не пугают
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Фото: Андрей Зима
Все волонтеры — люди верующие
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Фото: Андрей Зима
Утром и вечером после работы все читают молитвы. Говорят, что это воодушевляет и исцеляет, помогая справиться с вечерней прохладой и сыростью
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Фото: Андрей Зима
Мобильной связи здесь нет, городские проблемы, устремления отходят на второй план. Кто-то после поездки кардинально меняет жизнь, работу
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Фото: Андрей Зима
После первой экспедиции практически каждый говорит: «Я вернулся домой другим человеком...»
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