Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело

Помимо часовен, в Кенозерском национальном парке сохранились и исторические бытовые постройки. Люди до сих пор живут тут в деревенских домах. Кроме того, в нацпарке можно изучить кузницы и мельницы. Например, водяная мельница в деревне Зехнова признана памятником промышленной архитектуры конца XIX — начала XX века. На фото: вид на деревню в центре Плесецкого сектора Кенозерского парка