Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело

Волонтеры из Болгарии, Германии, Индии, Китая, Швейцарии и с Кипра приехали в Кенозерский национальный парк, чтобы помочь восстановить часовню апостола Иоанна Богослова. Участники программы European Heritage Volunteers («Волонтеры, сохраняющие культурное наследие Европы») совместно с российскими волонтерами провели противоаварийные работы. Как они восстанавливали архитектурный объект XVIII века и чем живет уникальный биосферный заповедник, где расположено более 30 часовен XVIII–XX веков, — в галерее «Известий». На первом фото: Никольская часовня, за которой виднеется гладь Кенозера
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Часовня Иоанна Богослова, которую приехали восстанавливать волонтеры, расположена в деревне Зехнова — одной из самых древних и крупных кенозерских деревень. Точная дата постройки неизвестна, однако краеведы полагают, что это произошло задолго до 1846 года. Ее уже не первый раз помогают восстанавливать иностранные специалисты — в конце 1990-х кенозерские и архангельские плотники совместно с норвежскими проводили реставрационные работы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Неизвестна и точная дата постройки часовни святой великомученицы Параскевы Пятницы, которую называют Пятничной часовней. Еще в 1840-х годах местные жители не помнили, столько она стоит. Часовня расположена поодаль от домов деревни Тырышкино и окружена рощей. Несмотря на годы, в часовне полностью сохранился восьмигранный потолок с расписным небом с изображением архангелов и евангелистов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Небеса ручной работы — отличительная особенность внутреннего убранства деревянных храмов Русского Севера. Это особый вид перекрытия потолка. Всего в кенозерских церквях и часовнях сохранилось 16 таких комплексов. На фото: расписное небо ансамбля Порженского погоста после реставрации
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Помимо часовен, в Кенозерском национальном парке сохранились и исторические бытовые постройки. Люди до сих пор живут тут в деревенских домах. Кроме того, в нацпарке можно изучить кузницы и мельницы. Например, водяная мельница в деревне Зехнова признана памятником промышленной архитектуры конца XIX — начала XX века. На фото: вид на деревню в центре Плесецкого сектора Кенозерского парка
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Кенозерье открыто для туристов — необязательно становиться волонтером (хотя на сайте парка есть объявление о наборе), чтобы полюбоваться на природу и памятники архитектуры. Экскурсии здесь проводят местные жители, в том числе ученица средней школы деревни Вершинино Алена Филиппова. На фото: Алена во время экскурсии по Никольской часовне
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Еще один пример — Нина Васильевна Федотова из деревни Тырышкино. Женщина давно сотрудничает с Кенозерским парком. У себя на подворье она встречает туристов, приезжающих на экскурсионном теплоходе, и угощает их чаем на местных душистых травах и кенозерскими пирогами — шаньгами и калитками
На весь экран
Кенозерский национальный парк
Кенозерский национальный парк, созданный в 1991 году, признан одновременно историко-культурным и природным комплексом. 15 лет назад он был включен в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кроме того, Кенозеро претендует на включение в перечень объектов Всемирного наследия
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Волонтеры в Кенозерском национальном парке нужны не только для реставрации архитектурных объектов. Этим летом набирали по восемь человек на две смены лагеря «Сенокосное раздолье» в июле. Для всех волонтеров предусмотрена экскурсионная программа — поездки на теплоходе по Кенозеру, старинным деревням, часовням, музеям и центрам народных промыслов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В этом году команда Кенозерского нацпарка впервые участвовала в фестивале «Кижская регата». На фото: мастер-наставник плотницкой школы по традиционным технологиям Евгений Мазилов учит ребят строить деревянную лодку для участия в соревновании. В прошлом году первая лодочная регата прошла и в кенозерской деревне Морщихинская на Лекшмозере
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Почозерский храмовый комплекс XVIII века (на фото) — один из шести так называемых ансамблей-тройников, которые сохранились в России. «Северный тройник» включает в себя две церкви (летнюю и зимнюю), а также колокольню. Масштабная реставрация погоста завершилась в 2017 году
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Большая часть парка покрыта густыми хвойными лесами, через которые проложены удобные экологические тропы. В северной части Кенозерья сосредоточены часовни и церкви, а в центральной и южной — самые интересные природные объекты: нетронутые болота, коренные леса, меловой каньон реки Порженки, водораздел двух океанов и др.
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Помимо плотников и косарей, в Кенозерье набирают группы помощников заповедных инспекторов в рамках одноименного добровольческого проекта РГО, а также конников. Дело в том, что в национальном парке занимаются сохранением мезенской породы лошадей. Так называемых мезенок выводили на протяжении веков «народной селекцией»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Причина номер один посетить Кенозерский национальный парк — «добраться до труднодоступного центра Вселенной... и вернуться обратно». Так туристов зазывают на сайте Кенозера. По парку проложено несколько троп и маршрутов разной протяженности, в том числе пешеходных, которые доступны в любое время года. На фото: часовня святого Александра Невского у деревни Мыза
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.