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Движение грузовиков ограничили в Челябинской и Курганской областях

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В Челябинской и Курганской областях ввели ограничение движения грузовиков на федеральных трассах. Причиной стала жара до +36 градусов.

Временное ограничение вводится для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям. Об этом пишет ИА «Ура.ру». 8 июля ограничение действует на участках трасс М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу, А-310 (Челябинск — Троицк), Р-254 «Иртыш», а также на трассе Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган).

Контроль соблюдения ограничений будут вести представители подрядных организаций и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области из-за экстремальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам температура воздуха достигнет +40 градусов.

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