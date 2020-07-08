Движение грузовиков ограничили в Челябинской и Курганской областях

В Челябинской и Курганской областях ввели ограничение движения грузовиков на федеральных трассах. Причиной стала жара до +36 градусов.

Временное ограничение вводится для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям. Об этом пишет ИА «Ура.ру». 8 июля ограничение действует на участках трасс М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу, А-310 (Челябинск — Троицк), Р-254 «Иртыш», а также на трассе Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган).

Контроль соблюдения ограничений будут вести представители подрядных организаций и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области из-за экстремальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам температура воздуха достигнет +40 градусов.