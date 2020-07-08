Причины пожара в Ильменском заповеднике установили в Челябинской области

В Ильменском государственном заповеднике, который находится недалеко от Миасса (Челябинская область), с 7 по 10 мая бушевал крупный пожар. Сгорело около 235 га леса, а ущерб, причиненный лесному фонду, составил не менее 16 млн рублей.

Как рассказали в прокуратуре региона, распространение пожара стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по соблюдению режима охраны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Не были выполнены мероприятия, предусмотренные ст. 53.1 Лесного кодекса РФ, связанные с предупреждением и распространением лесных пожаров, что явилось основной причиной быстрого распространения огня на большую площадь особо охраняемой территории, передает 1obl.ru. На данный момент ход расследования поставлен на контроль миасской прокуратурой.

Крупный пожар возник 2 июля на территории Джугджурского заповедника в Хабаровском крае. Очаг находился примерно в 100 км от поселка Аян. Есть очень высокая вероятность, что возгорание было спровоцировано грозами. В соответствии с утвержденными Министерством природы России правилами тушения лесных пожаров на территории государственных заповедников такие пожары в связи с отсутствием дорог и авиационного отделения не тушат. В данном случае проводится только мониторинг пожарной безопасности.