Hyundai опубликовала тизер нового спортивного седана

Корейская компания Hyundai распространила тизер спортивной версии седана Elantra N Line.

Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем 8 июля в редакцию «Известий», от обычного седана Elantra новинка будет отличаться иными бамперами, широкой решеткой радиатора, большим воздухозаборником и оригинальными 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Технические характеристики седана Hyundai Elantra N Line пока не объявлены. Не исключено, что автомобиль оснастят 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 201 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.

8 июля сообщалось, что Hyundai представила на корейском рынке первый в своей истории микроавтобус County с электрическим двигателем.