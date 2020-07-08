Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. Об этом он рассказал в опубликованном 8 июля интервью журналу Forbes.

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы [ныне действующего президента США Дональда] Трампа там не было. Я буду участвовать в предвыборной гонке как независимый кандидат, если Трамп также будет баллотироваться», — сказал Уэст.

Рэпер объявил, что планирует участвовать в президентской предвыборной гонке в США, 5 июля. Тогда он не уточнил, в каком именно году попытается стать американским лидером. После появления в Twitter исполнителя этого сообщения, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что полностью поддерживает его в этом начинании.

Как сообщило американское издание USA Today, музыкант может не успеть собрать и зарегистрировать необходимые подписи избирателей, поскольку дедлайн по сбору голосов, поддерживающих того или иного кандидата, истек 25 июня в нескольких штатах. Еще в ряде ключевых штатов сроки истекают в середине июля — начале августа.

Ранее Уэст говорил, что собирается баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

Выборы американского лидера запланированы на 3 ноября 2020 года. Основными противостоящими силами являются Республиканская и Демократическая партии. Первую представляет Трамп, его оппонентом является бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.