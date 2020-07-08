Совфед одобрил упрощение получения гражданства иностранцами с взрослыми детьми

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение гражданства иностранцами, совершеннолетние дети которых уже имеют российский паспорт. Решение принято на пленарном заседании в среду, 8 июля.

Закон предусматривает отмену условия о сроке проживания в России для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих дееспособных совершеннолетних детей с российским гражданством, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев. Ранее такой вариант получения гражданства был доступен только нетрудоспособным лицам.

Кроме того, документ отменяет ограничение для лиц, признанных в установленном порядке носителями русского языка. Теперь они смогут подать заявление на гражданство не только в тот орган МВД, который признал их носителями языка, но и в любой другой.

Также устанавливаются полномочия МВД России по утверждению формы и порядка подачи уведомления о наличии иного гражданства или вида на жительство за рубежом.

При этом для тех, кто получает российское гражданство, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация.

7 июля российское правительство поддержало законопроект, запрещающий послам Российской Федерации иметь двойное гражданство. Соответствующий проект был внесен в Госдуму в феврале.